Bahraich News: 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने बागेश्वर नाथ पर किया जलाभिषेक
Bahraich News: पयागपुर में पांडव कालीन मंदिर बाबा बागेश्वर नाथ पर 20 हजार से अधिक शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया। सोमनाथ मंदिर, झारखंडी महादेव मंदिर, मौनी बाबा आश्रम और अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। कार्यक्रम सुबह 3 से शाम 6 बजे तक चला, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था में थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने पुलिस बल के साथ काम किया।
Bahraich News: पयागपुर। पांडव कालीन मंदिर बाबा बागेश्वर नाथ पर 20 हजार से अधिक शिवभक्तों ने जलाभिषेक किया। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर व सोहारियावा स्थित झारखंडी महादेव मंदिर पंचायती मंदिर, मौनी बाबा आश्रम और ककरहा कुट्टी स्थिति गायब गिरि के स्थान पर सुबह से शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। बागेश्वर नाथ के महंथ परिवार के पवन गोस्वामी, बाबू गोस्वामी ने बताया कि प्रातःकाल तीन बजे से सायंकाल 6 बजे तक जलाभिषेक का कार्यक्रम चला। मंदिरों के बाहर मेले जैसा माहौल रहा। थानाध्यक्ष दीपक सिंह पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रहे।
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