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Bahraich News: शो पीस बने रुपईडीहा नगर पंचायत के कैमरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: रुपईडीहा नगर पंचायत में नेपाल सीमा के निकट विभिन्न स्थानों पर लगभग एक दर्जन कैमरे लगवाए गए थे। इन कैमरों के संचालन में समस्याएं आ रही हैं। इसका सीधा असर नगर पंचायत के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। प्रमुख लोग इस मुद्दे पर असहयोग कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा में कमी आई है।

Bahraich News: शो पीस बने रुपईडीहा नगर पंचायत के कैमरे

Bahraich News: रुपईडीहा,संवाददाता। नगर पंचायत की अवैध गतिविधियों की निगरानी व अराजक तत्वों की देखरेख के लिए नेपाल सीमा से सटी रुपईडीहा नगर पंचायत को लगभग एक दर्जन कैमरों से सुसज्जित किया गया था। मगर यह कैमरे काम नहीं कर रहे। रुपईडीहा बाजार में भारत नेपाल के बीच लोगों का भारी आवागमन है। कई विदेशी व आतंकवादी भी पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में कैमरों की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए रोडवेज डिपो, टीन मंडी चौराहा, सेंट्रल बैंक चौराहा, थाने के सामने, चकियारोड चौराहा, रामलीला चौराहा, एनएच 927 आईसीपी रोड के सामने व चकियारोड आदि स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे। परंतु ये संचालित ही नही हुए।

कैमरे लगभग 4 माह पूर्व ही लगा दिए गए थे। परंतु अज्ञात कारणों से ये संचालित ही नही हो सके। जब इस संबंध में चेयरमैन डॉ उमाशंकर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ईओ व बाबू की गतिविधियों के कारण कैमरों का संचालन नहीं हो पा रहा है। ये लोग असहयोग कर रहे हैं। इसी वजह से नगर पंचायत के विकास कार्य गति नही पकड़ रहे हैं। अधिशासी अधिकारी राम बदन यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैमरों के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। इनके बारे में चेयरमैन ही जिम्मेदार हैं।

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