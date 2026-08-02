Bahraich News: एसपी ने संजीव को दी बौंड़ी थानाध्यक्ष की कमान
Bahraich News: बहराइच में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बौंड़ी थानाध्यक्ष टीएन मौर्या के तबादले के बाद वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजीव वर्मा को बौंड़ी थानाध्यक्ष नियुक्त किया है। संजीव वर्मा ने थानाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है।
Bahraich News: बहराइच। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बौंड़ी थानाध्यक्ष टीएन मौर्या के गैर जनपद तबादले के मद्देनजर फखरपुर थाने में तैनात वरिष्ठ उपनिरीक्षक संजीव वर्मा को बौंड़ी थानाध्यक्ष की कमान सौंपी है। उन्होंने थानाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है।
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