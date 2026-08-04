Bahraich News: अयोध्या में श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
Bahraich News: बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र के गायघाट निवासी 18 वर्षीय करन की मृत्यु संदिग्ध हालात में हुई है। वह पहले पानी पूरी बेचता था, लेकिन हाल में मजदूरी कर रहा था। सोमवार को उसके साथी ने परिजनों को उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना दी। उसकी मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने की मांग की है।
Bahraich News: बहराइच। मोतीपुर थाने के गायघाट निवासी करन (18) पुत्र छुटकन्ना अयोध्या में पानी पूरी बिक्री करता था। इन दिनों वह यह कार्य छोड़ मजदूरी करने लगा। सोमवार सुबह उसके गांव के ही अयोध्या में रह रहे साथियों ने किशोर के परिजन को काल कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। आकर उसे ले जाए। परिजन तत्काल अयोध्या के लिए रवाना हुए। कुछ समय बाद फिर अयोध्या से साथियों ने काल की कि वह करन को शहर ला रहे है। परिजन मेडिकल कॉलेज मिले। अयोध्या नही आए। सोमवार शाम साथी करन का शव लाए। मंगलवार सुबह परिजनों ने थाने में करन की मौत संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मोतीपुर एसएचओ ब्रह्मा गोंड ने बताया कि रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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