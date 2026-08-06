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Bahraich News: अयोध्या में श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: एक श्रमिक की अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। श्रमिक का शव उसके दोस्तों द्वारा लाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चलेगा।

Bahraich News: अयोध्या में श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Bahraich News: साथियों ने शव लाकर परिजनों को शहर के अस्पताल चौराहे पर सौंपा बहराइच, संवाददाता। मिहींपुरवा इलाके के गायघाट के एक श्रमिक की अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके साथियों ने सोमवार शाम शव शहर लाकर सौंपा। परिजन शव गांव ले आए। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

मृत श्रमिक का परिचय

मोतीपुर थाने के गायघाट निवासी करन (18) पुत्र छुटकन्ना अयोध्या में पानी पूरी बिक्री करता था। इन दिनों वह यह कार्य छोड़ मजदूरी करने लगा। सोमवार सुबह उसके गांव के ही अयोध्या में रह रहे साथियों ने किशोर के परिजन को काल कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। आकर उसे ले जाए। परिजन तत्काल अयोध्या के लिए रवाना हुए। कुछ समय बाद फिर अयोध्या से साथियों ने काल की कि वह करन को शहर ला रहे है। परिजन मेडिकल कॉलेज मिले। अयोध्या नही आए।

परिजनों की प्रतिक्रिया

सोमवार शाम साथी करन का शव लाए। परिजन अवाक रह गए। साथी शव सौंप अयोध्या चले गए। जबकि परिजन शव गांव ले गए। मंगलवार सुबह परिजनों ने थाने में करन की मौत संदिग्ध बताते हुए पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मोतीपुर एसएचओ ब्रह्मा गोंड ने बताया कि रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट होगी।

सामान्य प्रश्न

करन की मौत की वजह क्या है?
पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट आने पर मौत की वजह स्पष्ट होगी।
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