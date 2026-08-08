Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: रिसिया में जंगली लंगूर का आतक, सफाईकर्मी घायल, 20 को नोंच चुका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: रिसिया नगर पंचायत में एक लंगूर ने पिछले 15 दिनों से लोगों को परेशान कर रखा है। इस लंगूर ने अब तक 20 लोगों को नोंचकर घायल किया है। बाइक सवारों को खासतौर पर खतरा है, जो अचानक हमले का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने लंगूर को खदेड़कर सफाई कर्मी की जान बचाई।

Bahraich News: रिसिया में जंगली लंगूर का आतक, सफाईकर्मी घायल, 20 को नोंच चुका

Bahraich News: रिसिया,संवाददाता। रिसिया नगर पंचायत में लंगूर का आतंक है। एक लंगूर बीते 15 दिनों से लोगों को हलकान किए हुए है। अब तक 20 लोगों को नोंच चुका है। शनिवार को एक सफाईकर्मी पर झपट पड़ा। वह घायल हो गया। लंगूर से राहगीरों खासतौर से बाइक सवारों को बड़ा खतरा हो गया है। अचानक छतों या पेड़ से बाइक सवारों को निशाना बनाकर कूदता है। इससे लोग चुटहिल भी हो रहे हैं। लंगूर का पूरे नगर में आतंक है। इंदिरानगर और ऋषिभूमि समेत कई मोहल्लों में लगातार हमले कर रहा। बीते सप्ताह एक ही दिन एक दर्जन लोगों को घायल कर दिया था।

इसमें अधिकतर बाइक सवार थे। कई लोग तो लंगूर से बचने के लिए बाइक छोड़कर भागे तब जाकर जान बची। बताया जा रहा है कि यह लंगूर जंगली है और जंगल से भटकर कस्बे में आ गया है। शनिवार सुबह सीएचसी में सफाई करने जा रहे बाइक सवार कर्मी पर हमलावर लंगूर ने छलांग लगा उसे नोंच कर घायल कर दिया हैं। आसपास के लोगों ने पथराव कर लंगूर को खदेड़ा तब सफाई कर्मी की जान बची है। घायल को रिसिया सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।