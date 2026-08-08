Bahraich News: रिसिया में जंगली लंगूर का आतक, सफाईकर्मी घायल, 20 को नोंच चुका
Bahraich News: रिसिया नगर पंचायत में एक लंगूर ने पिछले 15 दिनों से लोगों को परेशान कर रखा है। इस लंगूर ने अब तक 20 लोगों को नोंचकर घायल किया है। बाइक सवारों को खासतौर पर खतरा है, जो अचानक हमले का शिकार हो रहे हैं। लोगों ने लंगूर को खदेड़कर सफाई कर्मी की जान बचाई।
Bahraich News: रिसिया,संवाददाता। रिसिया नगर पंचायत में लंगूर का आतंक है। एक लंगूर बीते 15 दिनों से लोगों को हलकान किए हुए है। अब तक 20 लोगों को नोंच चुका है। शनिवार को एक सफाईकर्मी पर झपट पड़ा। वह घायल हो गया। लंगूर से राहगीरों खासतौर से बाइक सवारों को बड़ा खतरा हो गया है। अचानक छतों या पेड़ से बाइक सवारों को निशाना बनाकर कूदता है। इससे लोग चुटहिल भी हो रहे हैं। लंगूर का पूरे नगर में आतंक है। इंदिरानगर और ऋषिभूमि समेत कई मोहल्लों में लगातार हमले कर रहा। बीते सप्ताह एक ही दिन एक दर्जन लोगों को घायल कर दिया था।
इसमें अधिकतर बाइक सवार थे। कई लोग तो लंगूर से बचने के लिए बाइक छोड़कर भागे तब जाकर जान बची। बताया जा रहा है कि यह लंगूर जंगली है और जंगल से भटकर कस्बे में आ गया है। शनिवार सुबह सीएचसी में सफाई करने जा रहे बाइक सवार कर्मी पर हमलावर लंगूर ने छलांग लगा उसे नोंच कर घायल कर दिया हैं। आसपास के लोगों ने पथराव कर लंगूर को खदेड़ा तब सफाई कर्मी की जान बची है। घायल को रिसिया सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई है।
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