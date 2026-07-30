Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: लंगूर के हमले से आधा दर्जन ग्रामीण घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: ग्राम भैंसाही में एक लंगूर ने कई ग्रामीणों पर बिना किसी कारण के हमला किया, जिससे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वन विभाग की टीम लंगूर को पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन सफल नहीं हो रही है। लंगूर बाइक सवारों और साइकिल सवारों पर अधिकतर हमले कर रहा है।

Bahraich News: लंगूर के हमले से आधा दर्जन ग्रामीण घायल

Bahraich News: रिसिया,संवाद दाता। थाना रिसिया के ग्राम भैंसाही में लंगूर बंदर ने कई ग्रामीणों पर हमला करके घायल कर दिया। आधा दर्जन से अधिक लोगों पर दिन भर हमले किए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लंगूर को पकड़ने का प्रयास किया,लेकिन सफल नहीं हो सके। लंगूर भाग गया। गुरुवार को करीब 11 बजे रिसिया नरसिंह डीहा मार्ग पर अमित कुमार अपनी बाइक से जा रहे थे। भैंसाही गांव के निकट बाग से निकल कर लंगूर ने हमला कर दिया,शोर मचाने पर लोग दौड़े,तभी लंगूर ने अमित प्रजापति,कुंवारे, भुजाई, आशीष सहित अन्य लोगों पर भी हमला कर घायल कर दिया।

लोगों के शोर मचाने पर एक ईंट भट्ठे की ओर भाग गया। वहां पर मयाराम को भी घायल कर दिया। लंगूर ज्यादातर बाइक सवार और साइकिल सवारों पर ही हमला कर रहा है। इसके पूर्व लंगूर ने रिसिया नगर के चंद्र शेखर बालिका कालेज के निकट रेलवे मार्ग पर कई लोगों को घायल कर चुका है । ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के रिसिया बीट के डिप्टी रेंजर प्रदीप कुमार, वन रक्षक शिवम पांडेय ने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वन रक्षक शिवम पांडेय ने बताया हैं कि लंगूर बंदर के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और जल्द पकड़ लिया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।