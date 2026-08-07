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Bahraich News: महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक कर रही पुलिस टीम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। महिला पुलिस कर्मियों ने प्रमुख बाजारों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा उपायों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है।

Bahraich News: महिलाओं-बालिकाओं को जागरूक कर रही पुलिस टीम

Bahraich News: बहराइच। मिशन शक्ति टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया। सभी थानों पर गठित मिशन शक्ति टीमों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों द्वारा जागरूकता के टिप्स दिए गए। जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और मिशन शक्ति के तहत उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है।

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