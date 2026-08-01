Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: बाजार को निकली किशोरी लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच जिले के मुर्तिहा कोतवाली में 14 वर्षीय किशोरी की लापता होने पर माता-पिता ने खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किशोरी बाजार जाने की बात कहकर निकली थी। लपटंगा गांव की एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया है। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है।

Bahraich News: बाजार को निकली किशोरी लापता

Bahraich News: एक महिला सहित तीन को नामजद कर केस दर्ज पुलिस ने किशोरी की तलाश में कई जगह दी दबिशबहराइच, संवाददाता। जिले के मुर्तिहा कोतवाली के एक गांव निवासिनी 14 वर्षीय बेटी बाजार जाने को निकली। वह न बाजार पहुंची, न ही घर आई। चिंतित परिजनों ने सभी संभावित जगहो पर तलाश की गई। कोई पता न लगने पर इसी कोतवाली के लपटंगा गांव निवासनी एक महिला सहित तीन को नामजद कर केस दर्ज किया गया है।मुर्तिहा कोतवाली के एक गांव से दर असल किशोरी परिजनों को घर में यह बताकर निकली थी कि वह बाजार कुछ जरूरी सामान खरीदने जा रही है।

काफी समय बीतने पर जब वह घर नंही आई, तो परिजनों को चिंता हुई। तलाश में उसका कोई सुराग नहीं लगा। तलाश में पता चला कि जिस समय वह घर से बाजार जाने को निकली थी। लपटंगा गांव की एक महिला उसके साथ देखी गई थी। किशोरी के भाई ने तीन को नामजद कर तहरीर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। कोतवाल यतीन्द्र सिंह ने बताया कि किशोरी की तलाश की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।