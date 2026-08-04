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Bahraich News: तीन दिनों से लापता वृद्ध का बैराज में मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में मिहींपुरवा के गोपिया बैराज में तीन दिन से लापता वृद्ध जुम्मन का शव मिला। मृतक के पुत्र ने शव की पहचान की। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। जुम्मन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई गई थी।

Bahraich News: तीन दिनों से लापता वृद्ध का बैराज में मिला शव

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता । मिहींपुरवा के गोपिया बैराज में तीन दिनों से लापता वृद्ध का शव उतराता मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के पुत्र ने पिता के शव की शिनाख्त की। पुलिस ने शव को बाहर निकलवा। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। सुजौली थाने के ग्राम चफ़रिया निवासी जुम्मन (85) पुत्र मुसाहेब तीन दिन दिन पहले अचानक गायब हो गए थे। परिजनों ने काफी खोजबीन किया। पता न चलने पर थाने में गुमशुदुगी दर्ज कराई थी। पुलिस व परिजन जुम्मन की तलाश में जुटे हुए थे। सुबह बैराज में उनका शव उतराता हुआ ग्रामीणों ने देखा।

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाईकरने की बात पुलिस कह रही है।

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