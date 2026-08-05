Bahraich News: अधेड़ को लंगूर ने नोचकर किया घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती
Bahraich News: बहराइच। रिसिया थाना क्षेत्र के परेवा खान गांव निवासी 50 वर्षीय रज्जब अली पुत्र
Bahraich News: बहराइच। रिसिया थाना क्षेत्र के परेवा खान गांव निवासी 50 वर्षीय रज्जब अली पुत्र अब्दुल खालिद देर शाम लगभग 6 बजे रिसिया बाजार में कुछ घरेलू सामान खरीदने गया था। बाजार में ही एक लंगूर टेंपो पर चढ़ा बैठा था। इसके बाद लंगूर टेंपो के नीचे उतरकर सड़क पर बैठ गया। छेड़खानी करने पर लंगूर ने हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले में उसके कनपटी पर गंभीर घाव हुए हैं। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी उसके पारिवारिक जनों को दी। परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है जहां उसका इलाज चल रहा है।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घायल व्यक्ति तथाकथित नशे में था। छेड़खानी करने पर लंगूर ने हमला कर घायल किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।