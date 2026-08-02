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Bahraich News: श्रद्धालुओं ने गंगा जल से अभिषेक कर विप्लव पत्र अर्पित किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: रिसिया के रामलीला मैदान पर पंचवटी श्री सीता राम आश्रम द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय शिव महापुराण कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा वाचक पं. रवि शंकर ने कार्तिकेय जन्म और तारकासुर वध का वर्णन किया। श्रद्धालुओं ने गंगा जल से अभिषेक कर पूजा की और भक्ति में लीन रहे।

Bahraich News: श्रद्धालुओं ने गंगा जल से अभिषेक कर विप्लव पत्र अर्पित किए

Bahraich News: रिसिया, संवाददाता। रिसिया के रामलीला मैदान पर पंचवटी श्री सीता राम आश्रम द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय शिव महापुराण कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा वाचक पं. रवि शंकर गुरु भाई ने कार्तिकेय जन्म, तारकासुर वध, श्री गणेश जन्मोत्सव और बाणासुर संग्राम का भावपूर्ण वर्णन किया। कहा कि भगवान कार्तिकेय का अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए हुआ था। तारकासुर से त्रस्त देवताओं की रक्षा के लिए कार्तिकेय ने उसका वध किया। विघ्नहर्ता श्री गणेश के जन्मोत्सव का मार्मिक प्रसंग सुनकर पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। बाणासुर संग्राम के प्रसंग में उन्होंने बताया कि अंत में सत्य की असत्य पर विजय होती है।सुबह

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पार्थिव पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गंगा जल से अभिषेक कर विप्लव पत्र अर्पित किए। इसके पश्चात आदि शिव का रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। दिनेश दोचनिया, इंद्र बहादुर सिंह, डॉ. शिवेंद्र ठाकुर, राजेश निगम, डॉ. राजू निगम, प्रेम गोयल, अनिल मित्तल, राजेश गोयल, बबली अग्रवाल, पूजा गोयल, नेहा अग्रवाल, ज्योति गर्ग, रंजना मित्तल मौजूद रहे।

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