Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बौंडी क्षेत्र के नंदवल स्थित महंत जागेश्वरपुरी धाम मठ से हजारों कांवड़ियों ने पवित्र जल भरकर कांवड़ यात्रा निकाली। भाजपा प्रत्याशी गौरव वर्मा ने यात्रा का नेतृत्व किया। श्रद्धालुओं ने भगवा ध्वज के साथ शिव के जयकारे लगाए। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली और यात्रा सफल रही।

Bahraich News: कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा

Bahraich News: बौंडी। बौंडी क्षेत्र के नंदवल स्थित महंत जागेश्वरपुरी धाम मठ से सोमवार को क्षेत्र के हजारों कांवड़ियों ने पवित्र जल भरकर गाजे-बाजे के साथ कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा की अगुवाई भाजपा प्रत्याशी रहे गौरव वर्मा ने की। भगवा ध्वज और भगवान शिव के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। कांवड़ यात्रा नंदवल बाजार से शुरू होकर वजीरगंज होते हुए महादेवा के लिए रवाना हुई। कांवड़ियों की सुरक्षा और यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सीओ महसी पवन कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका उत्साह बढ़ाया। श्रद्धालु नंदवल से कांवड़ में जल लेकर वजीरगंज होते हुए महादेवा पहुंचे, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

ये भी पढ़ें:Lucknow News: कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत, पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन
ये भी पढ़ें:Barabanki News: भुयारे मंदिर से महादेवा तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा, फूलों की हुई वर्षा
ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लौट रहे कांवड़िये
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।