Bahraich News: बाबा मगंली नाथ मंदिर में कांवरियों ने किया जलाभिषेक
Bahraich News: नवाबगंज में बाबा मंगली नाथ धाम शिव मंदिर में कावड़ यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंचकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए उत्सव मनाया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित रहे।
Bahraich News: नवाबगंज। बाबा मंगली नाथ धाम शिव मंदिर में कावड़ यात्रियों का तांता लगा रहा। महदेवा, सध्धु गांव, सेमरा, हरिहरपुर, नंदा गांव, बसऊ गांव, उमरिया, बाबा गांव, नव्वा गांव, भगतपुरवा, पंडित पुरवा, निम्मिहारा, ढोढ़े गांव, मंसूख गांव, बीजे गांव, अवधूत गांव, अन्टहवा, होलीया, जमदान, सिरसिया, गुलरिया, नवाबगंज बेलवा भारी, पंडित पुरवा, सावलगांव, धोबाही, राम नगर आदि गांवों के श्रद्धालु मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। इस अवसर पर घनश्याम गुप्ता, रमेश कुमार, अखिलेश गुप्ता, रंजीत गुप्ता, आशीष गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, पिंटू गुप्ता, विजय कुमार सिंह, रिंकू सिंह, प्रमोद गुप्ता मुन्ना गुप्ता, राज कुमार गुप्ता, सुंदर लाल गुप्ता, संतोष गुप्ता, दीपक जायसवाल, सौरभ जायसवाल आदि रहे।
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