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Bahraich News: 39 ग्राम स्मैक सहित युवक युवती गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: रुपईडीहा। नेपालगंज निवासी एक युवक व युवती को 39 ग्रान स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया

Bahraich News: 39 ग्राम स्मैक सहित युवक युवती गिरफ्तार

Bahraich News: रुपईडीहा। नेपालगंज निवासी एक युवक व युवती को 39 ग्रान स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए बांके जिले के डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता प्रतीत सिंह राठौर ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय नेपालगंज की पुलिस ने भारतीय नम्बर प्लेट की बाइक पर सवार एक युवक व युवती को 39 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बांके जिले की नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नं 19 के सुरेश वर्मा व अनिता वर्मा के रूप में हुई है। दोनों को नेपालगंज स्थित बांके जिला पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है।

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