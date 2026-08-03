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Bahraich News: मानक विहीन सड़क निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के तेजवापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोकरी के ग्रामीणों ने 300 मीटर आरसीसी सड़क के निर्माण में गुणवत्ता की कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, साथ ही निर्माण प्रक्रिया में कई खामियां होने का भी जिक्र किया है।

Bahraich News: मानक विहीन सड़क निर्माण का आरोप, ग्रामीणों ने जांच की मांग उठाई

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। तेजवापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डोकरी के मजरा जिहुरा मरौचा में मरौचा से किंधौली जाने वाले मार्ग पर लगभग 300 मीटर आरसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीण रामराज, रईस, इमरान, छोटू, अखिलेश आदि लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं कराया जा रहा है। उनका कहना है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और कार्य करने के तरीके को लेकर कई खामियां दिखाई दे रही हैं, जिससे सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि सड़क के दोनों ओर जलनिकासी के लिए नाली का निर्माण कराया जाए, ताकि बरसात के दौरान पानी सड़क पर न भर सके और सड़क लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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