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Bahraich News: तेंदुए को भगाने के लिए हथिनी जयमाला व चंपाकली ने की गश्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के सिंचाई कॉलोनी गिरजापुरी में पिछले एक सप्ताह से तेंदुआ घूम रहा है। वन विभाग ने रेंजर आशीष गौड़ की अगुवाई में तलाशी अभियान शुरू किया है। तेंदुए को रिहायशी क्षेत्र से दूर जंगल की ओर खदेड़ने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। कॉलोनी के निवासियों को तेंदुआ दिखने पर वन विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

तेंदुए को भगाने के लिए हथिनी जयमाला व चंपाकली ने की गश्त
तेंदुए को भगाने के लिए हथिनी जयमाला व चंपाकली ने की गश्त

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। कतर्नियाघाट वन प्रभाग की सिंचाई कॉलोनी गिरजापुरी में पिछले एक सप्ताह से तेंदुए की लगातार चहलकदमी देखी जा रही है। स्थिति को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है।रेंजर आशीष गौड़ के नेतृत्व में वन दारोगा राधेश्याम, वन रक्षक संतोष और वाचरों की टीम ने राजकीय हथिनी जयमाला और चम्पाकली के साथ कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन चलाया। रेंजर ने बताया कि गश्त का मुख्य उद्देश्य तेंदुए को रिहायशी क्षेत्र से दूर जंगल की ओर खदेड़ना था।कॉलोनी निवासियों को किया गया है। साथ ही तेंदुआ दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए रात में भी गश्त बढ़ा दी गई है।

कॉलोनी के लोगों का कहना है कि एक मादा तेंदुआ अपने शावकों के साथ कई दिनों से कॉलोनी में घूम रही है। तेंदुआ कई राहगीरों और निवासियों का पीछा भी कर चुका है। लोगों में भय का माहौल है। रेंजर ने बताया कि सीसी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर वनकर्मियों की टीम लगातार कांबिंगि भी कर रही है।

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