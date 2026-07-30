Bahraich News: तेंदुए ने बकरे का शव कार कर खा डाला
Bahraich News: मोतीपुर के परवानी गौढ़ी गांव में एक तेंदुआ बुधवार रात एक घर में घुस गया और एक बकरी पर हमला कर उसे मार डाला। घटना ने पूरे गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है, और ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे रात के समय घरों से बाहर निकलने में डर लग रहा है।
Bahraich News: मोतीपुर। मोतीपुर थाने व वन रेंज के जंगल से सटे परवानी गौढ़ी गांव कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत परवानी गौढ़ी में बलराम ने के घर में बुधवार देर रात जंगल से शिकार की फिराक में निकला तेंदुआ घर में घुस गया। तेंदुआ ने एक बकरे पर हमला कर उसे मार खा गया। तेंदुए की आहट से घर में मौजूद लोगों ने शोर मचाया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गांव में तेंदुए की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। रात के समय घरों से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं।
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