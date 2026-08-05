Bahraich News: पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करते कैद हुआ तेंदुआ

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। सुजौली रेंज से लगे त्रिलोकीगौढ़ी गांव में कई दिनों से घुसकर बकरी व कुत्ते का शिकार कर रहा तेंदुआ मंगलवार की आधीरात पिंजरे में बंधी बकरी के शिकार के चक्कर में कैद हो गया। सुबह ग्रामीणों ने कैद तेंदुए की जानकारी वन विभाग को दी। रेंज कार्यालय पर पशु चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिकार में सक्रिय होने की पुष्टि पर प्राकृतिक प्रवास में छोड़ने के लिए डीएफओ की ओर से उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज से त्रिलोकीगौढ़ी गांव लगा हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से जंगल से निकलकर तेंदुआ रात के अंधेरे में बकरी, मवेशियों व कुत्तों को निवाला बना रहा था। तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए ग्रामीण लगातार वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग कर रहे थे। पगचिंहों के आधार पर पिंजरा लगाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि रात को करीब 12 बजे तेंदुआ पिंजरे के पास पहुंचा। बंद बकरी का शिकार करने के लिए जैसे ही पिंजरे में घुसा कैद हो गया। आवाज होने पर उन लोगों को तेंदुए के आने की आहट मिल गई। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए को पिंजरे में कैद देखकर राहत की सांस ली。