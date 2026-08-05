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Bahraich News: पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करते कैद हुआ तेंदुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के त्रिलोकीगौढ़ी गांव में तेंदुआ बकरी और कुत्ते का शिकार कर रहा था, जिसे पिंजरे में कैद किया गया। वन विभाग ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए अनुमति मांगी। तेंदुआ स्वस्थ पाया गया है और उसे जल्द ही ट्रांस गेरुआ में छोड़ा जाएगा।

Bahraich News: पिंजरे में बंधी बकरी का शिकार करते कैद हुआ तेंदुआ

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। सुजौली रेंज से लगे त्रिलोकीगौढ़ी गांव में कई दिनों से घुसकर बकरी व कुत्ते का शिकार कर रहा तेंदुआ मंगलवार की आधीरात पिंजरे में बंधी बकरी के शिकार के चक्कर में कैद हो गया। सुबह ग्रामीणों ने कैद तेंदुए की जानकारी वन विभाग को दी। रेंज कार्यालय पर पशु चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिकार में सक्रिय होने की पुष्टि पर प्राकृतिक प्रवास में छोड़ने के लिए डीएफओ की ओर से उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज से त्रिलोकीगौढ़ी गांव लगा हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से जंगल से निकलकर तेंदुआ रात के अंधेरे में बकरी, मवेशियों व कुत्तों को निवाला बना रहा था। तेंदुए की सक्रियता को देखते हुए ग्रामीण लगातार वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग कर रहे थे। पगचिंहों के आधार पर पिंजरा लगाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि रात को करीब 12 बजे तेंदुआ पिंजरे के पास पहुंचा। बंद बकरी का शिकार करने के लिए जैसे ही पिंजरे में घुसा कैद हो गया। आवाज होने पर उन लोगों को तेंदुए के आने की आहट मिल गई। सुबह ग्रामीणों ने तेंदुए को पिंजरे में कैद देखकर राहत की सांस ली。

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तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे वनकर्मियों ने तेंदुए को रेंज कार्यालय ले गए। पशु चिकित्सकों की टीम ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया।डीएफओ ने बताया कि पिंजरे में कैद नर तेंदुए की उम्र करीब चार साल की है। चिकित्सक की रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ सक्रिय, स्वस्थ और परिवहन व रिहाई (रिलीज) के लिए पूरी तरह से फिट पाया गया है। तेंदुए को प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जा रही हैं। आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मानकों के तहत की जाएगी।

तेंदुआ कहाँ छोड़ा जाएगा

पिंजरे में कैद तेंदुए को प्राकृतिक प्रवास के रूप में गेरुआ पार सुरक्षित जगह पर छोड़ा जाएगा। रेंजर आशीष गोंड ने बताया कि तेंदुआ पूरी तरह से शिकार करने में सक्षम हैं।ऐसे में उसे जल्द ही छोड़ दिया जाएगा।इससे पहले दो तेंदुओ को रेस्क्यू के बाद ट्रांस गेरुआ क्षेत्र में ही छोड़ा गया है।

सेंचुरी से लगे गांवों के ग्रामीणों से सतर्कता बरतने और किसी भी वन्यजीव के दिखने पर तुरंत निकटतम वन कार्यालय को सूचित करने की अपील की जा रही है,ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति न पैदा होने पाए।

अपूर्व दीक्षित, डीएफओ, कतर्नियाघाट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तेंदुआ किस गांव में कैद हुआ था?
तेंदुआ त्रिलोकीगौढ़ी गांव में कैद हुआ था।
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