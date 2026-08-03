Bahraich News: नाले के पास छिपे तेंदुए ने बालक को घसीटा,घायल
Bahraich News: सोमवार सुबह बहराइच के मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र में, सोतिया नाले के पास एक तेंदुए ने 12 वर्षीय अमित कुमार पर हमला किया। बालक बचाव के लिए चिल्लाया, जिससे ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। तेंदुआ बालक को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घायल बालक का प्राथमिक इलाज मोतीपुर सीएचसी में किया गया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मुर्तिहा कोतवाली के नौसेना के मजरा खालेपुरवा में सोमवार सुबह सोतिया नाले के पास छिपे तेंदुए ने बालक पर हमला कर दिया। बालक को घसीटने की कोशिश की। शोर करने पर ग्रामीण बचाने को दौड़े। तेंदुआ बालक को छोड़कर चला गया। बालक घायल हो गया। उसे मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज किया है। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज के नौबना बीट में खालेपुरवा गांव निवासी अमित कुमार (12) पुत्र बुधई सोमवार सुबह सोतिया नाला के पास गया था। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए बालक शोर मचाने लगा।
शोर सुनकर आसपास के लोगों ने शोर मचाते हुए हांका लगाने लगे।हांका का शोर सुनकर तेंदुआ बालक को छोड़ जंगल की ओर भाग गया। परिजनों ने घायल बालक को मोतीपुर सीएचसी लाए ग्रामीणों ने तत्काल सूचना रेंज कार्यालय ककरहा को दी।क्षेत्रीय वन अधिकारी किरन कुमार सिंह ने वनकर्मी प्रखर श्रीवास्तव व लोटन निषाद को वन टीम के साथ मौके पर भेजा। वन कर्मियों ने मौके का जायजा लिया।लोगों को समूह में खेतों में जाने की सलाह दी। ग्रामीणो ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए तथा क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है।
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