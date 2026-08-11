Bahraich News: घर में घुसा तेंदुआ,तीन बकरियों को मार डाला
Bahraich News: बहराइच के अड़गोड़वा गांव में एक तेंदुआ गन्ने के खेत से निकलकर एक घर में घुस गया और तीन बकरियों को मार डाला। मंगलवार को तड़के हुई इस घटना से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और क्षेत्रीय वन अधिकारी ने मुआवजे का आश्वासन दिया।
Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को तड़के मोतीपुर थाना क्षेत्र के अड़गोड़वा गांव में एक तेंदुआ गन्ने के खेत से निकलकर गांव में घुस गया। एक घर की चहारदीवारी फांदकर बकरियों पर हमला बोल दिया और तीन को मार डाला। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के अड़गोडवा गांव में बुधराम के घर में घुसकर आंगन में बंधी तीन बकरियों पर हमला कर दिया। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बकरियों को कटा पाया। इससे ग्रामीणों और घरवालों में दहशत मच गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई । बुधराम ने बताया कि मंगलवार की भोर में तीन बजे बारिश होने लगी ,सभी लोग घर के अंदर सोने चले गए ।उसी
के बाद तेंदुआ घर में घुसकर तीन बकरियों को मार डाला और घर की चहारदीवारी फांदकर निकल गया। सुबह बुधराम ने रेंज कार्यालय पहुंचकर प्रार्थनापत्र दिया है। तेंदुए के हमले से गांव के लोग दहशत में है।क्षेत्रीय वन अधिकारी किरन कुमार सिंह ने बताया कि विधिक कार्यवाई कर शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।
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