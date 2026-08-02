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Bahraich News: खेत से घर आ रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच जिले के महबूबनगर में तेंदुए ने एक किसान पर हमला कर दिया। किसान ने तेंदुए से भिड़ कर जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने दौड़कर किसान की मदद की और तेंदुए को जंगल की ओर भागने पर मजबूर किया। घायल किसान का इलाज सीएचसी मोतीपुर में जारी है।

खेत से घर आ रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला
खेत से घर आ रहे किसान पर तेंदुए ने किया हमला

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के ककरहा रेंज जंगल से सटे महबूबनगर में खेत में फसल की रखवाली कर रविवार सुबह घर आ रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए से जान बचाने को किसान उसस भिड़ंत कर बैठा। हमले में घायल किसान के शोर पर ग्रामीण हांका लगाते दौड़े। गया। तो तंदुआ जंगल की ओर भाग गया। घायल किसान को आनन फानन में एंबुलेंस मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। मोतीपुर थाने के ककरहा वन रेंज के जंगल से सटे महबूबनगर निवासी पेशकार (38) पुत्र मालती रविवार को सुबह छः बजे अपने खेत से फसल की रखवाली कर वापस घर आ रहे थे। इसी दौरान जंगल से निकले तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर दिया। तेंदुए का हमला होते ही किसान जान बचाने को उससे भिड़ंत कर बैठा। हमले में वह घायल हो गया। उसका शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण हांका लगाते मौके पर दौड़े। जिसके चलते तेंदुआ जंगल की ओर चला गया。

ग्रामीणों की मदद

मौके पर मौजूद ग्रामीण सोबरन ने बताया कि अचानक तेंदुए के हमले से क्षेत्र में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने किसी तरह घायल को तेंदुए के चंगुल से बचाया और सूचना वन विभाग को दिया। परिजनों ने तत्काल सीएचसी मोतीपुर पहुंचाया जहां उनका इलाज जारी है।

वन विभाग की कार्रवाई

घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। रेंजर केके सिंह ने वन टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मोतीपुर पहुंचकर घायल किसान को इलाज को एक हजार रूपए की आर्थिक मदद दी। ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी रखने की मांग की है ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसान पर तेंदुए ने कब हमला किया?
तेंदुए ने रविवार सुबह किसान पर हमला किया।
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