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Bahraich News: तेंदुए से भिड़कर किसान ने बचाई अपनी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: उत्तर प्रदेश के मोतीपुर वन रेंज में एक तेंदुए ने खेत में काम कर रहे 48 साल के किसान पर हमला कर दिया। किसान ने अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ंत की। ग्रामीणों के हंगामे से तेंदुआ भाग गया और घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

Bahraich News: तेंदुए से भिड़कर किसान ने बचाई अपनी जान

Bahraich News: मिहींपुरवा / मोतीपुर। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर वन रेंज के जंगल से सटे परवानी गौढ़ी गांव के बाहर स्थित खेत में किसानी कर रहे अधेड़ किसान पर आक्रामक तेंदुए ने हमला कर दिया। जान बचाने को अधेड़ तेंदुए से भिड़ंत कर बैठा। उसके शोर पर ग्रामीण हांका लगाते दौड़े। तो घायल अधेड़ को छोड़ तेंदुआ अधेड़ को घायल छोड़ चला गया। सूचना पर पहुंची वन महकमे की टीम ने घायल को ग्रामीणों की मदद से मोतीपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घायल को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई है। मोतीपुर थाने के मोतीपुर वन रेंज के जंगल से सटे परवानी गौढ़ी गांव निवासी पुजारी (48) पुत्र जंगली गुरुवार सुबह लगभग छह बजे खेत में किसानी कर रहे थे।

उन्हें भनक तक नही लगी इसी दौरान जंगल से निकले आक्रामक तेंदुए ने अचानक उन पर हमला कर घायल कर दिया। पुजारी जान बचाने को तेंदुए से भिड़ंत कर शोर मचाने लगा। जिस पर आसपास के लोग हांका लगाते हुए दौड़े। लोगों की आहट पाकर तेंदुआ घायल को छोड़ कर जंगल की ओर चला गया। सूचना पर मोतीपुर रेंजर केके सिंह वन महकमे की टीम के साथ पहुंचे। घायल को आनन फानन में एंबुलेंस से मोतीपुर सीएचसी लाए जाने पर चिकित्सकों ने भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। नाराज ग्रामीणों ने रेंजर से पिंजरा लगाने की मांग रखी है।अपूर्व दीक्षित, डीएफओ कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग ने कहा कि वन महकमे की टीम गांव में गश्त कर रही है। लोगों से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। घायल अधेड़ का मोतीपुर सीएचसी में इलाज कराया गया है।

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