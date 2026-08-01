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Bahraich News: पांच अगस्त से लेखपाल संघ ने बहिष्कार का किया ऐलान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: लंबित मांगों को पूरा करने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन कैसरगंज। उत्तर प्रदेश

Bahraich News: पांच अगस्त से लेखपाल संघ ने बहिष्कार का किया ऐलान

Bahraich News: लंबित मांगों को पूरा करने के लिए एसडीएम को सौंपा ज्ञापन कैसरगंज। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा कैसरगंज की बैठक आयोजित की गई। लंबित मांगों के शीघ्र समाधान को लेकर राजस्व परिषद अध्यक्ष संबोधित ज्ञापन तहसील अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के नेतृत्व में एसडीएम प्रशांत कुमार नायक को सौंपा। संघ ने चेतावनी दी कि यदि शासन स्तर पर 5 अगस्त तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो लेखपाल अतिरिक्त हल्कों एवं ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करते हुए आंदोलन शुरू करेंगे।पदाधिकारियों ने कहा कि लेखपाल राजस्व प्रशासन की आधारशिला हैं, लेकिन वर्षों से उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन विसंगति, भत्तों में वृद्धि और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है।

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संघ ने कहा कि अधिकांश ग्राम सचिवालयों में अलग कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।संघ ने स्पष्ट किया कि 5 अगस्त से अतिरिक्त हल्कों का कार्यभार संबंधित तहसील एवं राजस्व निरीक्षक कार्यालय में जमा कर अतिरिक्त एवं ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इस अवसर पर तहसील कैसरगंज अध्यक्ष पवन कुमार चौहान, मंत्री चन्द्रकेश मौर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यपाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रोहित पाल, उपमंत्री दिनेश चंद्र आर्य, कोषाध्यक्ष शादाब अहमद तथा सम्प्रेक्षक अतुल कुमार उपस्थित रहे।

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