Bahraich News: जन आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट देख रहे मरीज, बांट रहे दवाएं
Bahraich News: तेजवापुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला मरीजों के लिए हर रविवार को आयोजित किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण फार्मासिस्ट ही मरीजों को दवाएं और परामर्श दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, मरीजों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीणों ने चिकित्सकों की कमी पर नाराजगी जताई है।
Bahraich News: तेजवापुर,संवाददाता। जिले में हर रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की सहूलियत के लिए आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में फार्मासिस्ट न केवल उनको दवाएं बांट रहे बल्कि उनको परामर्श भी दे रहे हैं। बीमारी ठीक न होने की वजह से लोग मेले से कदम खींच रहे हैं। इसके चलते लगातार मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ी पट्टी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में इलाज के लिए ग्रामीण पहुंचे लेकिन एमबीबीएस व आयुर्वेद चिकित्सक की तैनाती न होने के कारण पूरा मेला फार्मासिस्ट के भरोसे ही संचालित होता रहा।फार्मासिस्ट
जयकृष्ण अवस्थी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया और दवाएं वितरित कीं। उन्होंने बताया कि इन दिनों बुखार, दाद, खुजली, दस्त समेत मौसमी बीमारियों के मरीज अधिक संख्या में आ रहे हैं। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि मेले में चिकित्सकों की उपलब्धता होती तो मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाता। डॉक्टरों के अभाव में उन्हें केवल फार्मासिस्ट के भरोसे ही इलाज कराना पड़ा।एलटी आशुतोष चतुर्वेदी, एएनएम बबिता, मिथलेश तथा आशीष मिश्रा मौजूद रहे।
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