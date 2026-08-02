Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: जन आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट देख रहे मरीज, बांट रहे दवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: तेजवापुर में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला मरीजों के लिए हर रविवार को आयोजित किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपस्थिति के कारण फार्मासिस्ट ही मरीजों को दवाएं और परामर्श दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, मरीजों की संख्या में कमी आई है। ग्रामीणों ने चिकित्सकों की कमी पर नाराजगी जताई है।

Bahraich News: जन आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट देख रहे मरीज, बांट रहे दवाएं

Bahraich News: तेजवापुर,संवाददाता। जिले में हर रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की सहूलियत के लिए आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में फार्मासिस्ट न केवल उनको दवाएं बांट रहे बल्कि उनको परामर्श भी दे रहे हैं। बीमारी ठीक न होने की वजह से लोग मेले से कदम खींच रहे हैं। इसके चलते लगातार मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ी पट्टी में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में इलाज के लिए ग्रामीण पहुंचे लेकिन एमबीबीएस व आयुर्वेद चिकित्सक की तैनाती न होने के कारण पूरा मेला फार्मासिस्ट के भरोसे ही संचालित होता रहा।फार्मासिस्ट

जयकृष्ण अवस्थी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया और दवाएं वितरित कीं। उन्होंने बताया कि इन दिनों बुखार, दाद, खुजली, दस्त समेत मौसमी बीमारियों के मरीज अधिक संख्या में आ रहे हैं। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि मेले में चिकित्सकों की उपलब्धता होती तो मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाता। डॉक्टरों के अभाव में उन्हें केवल फार्मासिस्ट के भरोसे ही इलाज कराना पड़ा।एलटी आशुतोष चतुर्वेदी, एएनएम बबिता, मिथलेश तथा आशीष मिश्रा मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।