Bahraich News: दो मजदूरों के सहारे सुस्त रफ्तार से हो रहा ओवरब्रिज के मरम्मत का काम
Bahraich News: कुड़वा ओवरब्रिज की मरम्मत की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। धीमी गति से चल रहे काम के कारण स्थानीय लोग जाम झेल रहे हैं। करोड़ों रुपये के बजट में प्रमाणिकता का अभाव और मजदूरों द्वारा पुराने तरीकों का इस्तेमाल चिंता का विषय है। लोगों ने गुणवत्ता की जांच की मांग की है। आने वाली 10 तारीख को पुल चालू होने की उम्मीद है।
Bahraich News: जरवलरोड संवाददाता। कुड़वा ओवरब्रिज की मरम्मत व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ गई है। पुल की मरम्मत का काम जिस धीमी गति से चल रहा है। लोग जाम झेल रहे हैं। रात में ट्रेने बढ़ने से बार बार बैरियर बंद होता है और घंटों वाहनों को क्रास करने में लग रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये के बजट वाले इस कार्य में महज खानापूर्ति की जा रही है। मौके पर दो मजदूरों के सहारे काम हो रहा। मजदूर आदम जमाने की टेक्नीक का इस्तेमाल पुल की मरम्मत के लिए कर रहे। तेल डालने वाली कुप्पी के सहारे पुल के होल में सीमेंट डाली जा रही।
लोगों का कहना है कि इस तरीके से किए जा रहे कार्य से पुल को कितनी मजबूती मिल पाएगी। वहीं जिम्मेदार विभाग के अधिकारी आगामी 10 तारीख तक पुल को चालू करने का दावा कर रहे हैं। मालूम हो कि करीब 25 दिन पहले पुल के नीचे के मात्र तीन पैनल खिसक गए थे, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट तैयार किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी पुल के बीचों-बीच बने बड़े-बड़े गड्ढे, टूटी रेलिंग और वाहनों के गुजरने पर होने वाली तेज जंपिंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने पुल मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की जांच कराकर स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि पुल को सुरक्षित तरीके से आवागमन के लिए खोला जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।