Bahraich News: दो मजदूरों के सहारे सुस्त रफ्तार से हो रहा ओवरब्रिज के मरम्मत का काम

Bahraich News: जरवलरोड संवाददाता। कुड़वा ओवरब्रिज की मरम्मत व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ गई है। पुल की मरम्मत का काम जिस धीमी गति से चल रहा है। लोग जाम झेल रहे हैं। रात में ट्रेने बढ़ने से बार बार बैरियर बंद होता है और घंटों वाहनों को क्रास करने में लग रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपये के बजट वाले इस कार्य में महज खानापूर्ति की जा रही है। मौके पर दो मजदूरों के सहारे काम हो रहा। मजदूर आदम जमाने की टेक्नीक का इस्तेमाल पुल की मरम्मत के लिए कर रहे। तेल डालने वाली कुप्पी के सहारे पुल के होल में सीमेंट डाली जा रही।

लोगों का कहना है कि इस तरीके से किए जा रहे कार्य से पुल को कितनी मजबूती मिल पाएगी। वहीं जिम्मेदार विभाग के अधिकारी आगामी 10 तारीख तक पुल को चालू करने का दावा कर रहे हैं। मालूम हो कि करीब 25 दिन पहले पुल के नीचे के मात्र तीन पैनल खिसक गए थे, जिसके बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट तैयार किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी पुल के बीचों-बीच बने बड़े-बड़े गड्ढे, टूटी रेलिंग और वाहनों के गुजरने पर होने वाली तेज जंपिंग की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने पुल मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की जांच कराकर स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि पुल को सुरक्षित तरीके से आवागमन के लिए खोला जा सके।