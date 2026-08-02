Bahraich News: दीपक लाठ की उम्दा पारी से केडीसी रेड ने जीता फाइनल
Bahraich News: बहराइच में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आयोजित अंडर-14 समर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में केडीसी रेड ने केडीसी ब्लू को दो विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती। केडीसी ब्लू ने 149 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए केडीसी रेड ने 152 रन बनाकर जीत हासिल की। मोहम्मद अरमान को फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। इंदिरा गांधी स्टेडियम के मैदान पर केडीसी क्रिकेट अकादमी के तत्वाधान में आयोजित अंडर-14 समर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को केडीसी रेड एवं केडीसी ब्लू के बीच खेला गया।केडीसी ब्लू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। रोमांचक मुकाबले में केडीसी रेड ने दो विकेट से मैच जीत कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। केडीसी ब्लू की ओर से रोहन शर्मा ने सर्वाधिक 30 रन और वरेण्यम सिंह ने 25 रन का योगदान दिया। केडीसी रेड की ओर से मोहम्मद अरमान और ऋषभ यादव ने 2-2 विकेट झटके।150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केडीसी रेड ने रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर 2 विकेट से जीत दर्ज की।
पार्थ लाठ ने नाबाद 36 रन की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। अभय कुमार ने 19 रन बनाए। केडीसी ब्लू की ओर से निर्भय मौर्य ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। इसके अलावा रोहन, अहमद राजा और शिव पूजन को 1-1 सफलता मिली।टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए मोहम्मद अरमान को फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। अनिकेत चौधरी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ऋषभ यादव सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, रोहन शर्मा सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक और कृष्णा यादव को पूरे टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैच में अंपायरिंग आशुतोष कैराती व सूरज तिवारी ने की। स्कोरर अंश शुक्ला रहे। इस अवसर पर इफ्तिखार अली, मोहित मिश्रा, अरुण राजपूत, राहुल, गौतम मौजूद रहे।
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