Bahraich News: आईटीआई में प्रवेश हेतु 04 अगस्त तक आवेदन
Bahraich News: बहराइच में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग सत्र 2026 के लिए प्रवेश शुरू हो चुके हैं। इच्छुक छात्रों को 04 अगस्त 2026 तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। संपर्क के लिए हेल्पडेस्क नंबर 0522-4150500, 7897992063 उपलब्ध हैं।
Bahraich News: बहराइच। प्रधानाचार्या आईटीआई स्मृति शर्मा ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहराइच में प्रवेश सत्र 2026 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सत्र हेतु इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट के जरिए 04 अगस्त 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेल्पडेस्क नम्बर 0522-4150500, 7897992063 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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