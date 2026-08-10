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Bahraich News: आज जिला स्तरीय सिंचाई बंधु की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अभियंता सरयू नहर खंड पांच ने बताया कि शासन आज जिला स्तरीय सिंचाई बंधु की बैठकआज जिला स्तरीय सिंचाई बंधु की बैठकआज जिला स्तरीय

Bahraich News: आज जिला स्तरीय सिंचाई बंधु की बैठक

Bahraich News: सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अभियंता सरयू नहर खंड पांच ने बताया कि शासन द्वारा नामित उपाध्यक्ष जनपद सिंचाई बन्धु राघवेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से कल्पीपारा कालोनी स्थित सिंचाई विभाग के आफीसर्स फील्ड हास्टल में बैठक होगी। इसमें नहरों की समुचित सफाई, नहरों की कटिंग तथा टेल तक पानी की उपलब्धता, रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन, नहरों के कुलाबों की व्यवस्था, राजकीय नलकूपों का संचालन व बन्दी की समीक्षा की जाएगी।

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