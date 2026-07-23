Bahraich News: डीएम-एसपी ने कारागार का निरीक्षण किया
Bahraich News: बहराइच। जिलाधिकारी ब अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा जिला कारागार डीएम-एसपी ने कारागार का निरीक्षण कियाडीएम-एसपी ने कारागा
Bahraich News: बहराइच। जिलाधिकारी ब अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा जिला कारागार आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का गहन मूल्यांकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए । अधिकारियों द्वारा कारागार परिसर का विस्तृत भ्रमण किया गया, जिसमें पुरुष बैरक, महिला बैरक, बंदी पाकशाला, क्रीड़ास्थल तथा अस्पताल वार्ड का निरीक्षण शामिल रहा।
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