Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: आयोग सदस्य ने वार्डों में भर्ती मरीजों से लिया फीडबैक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और महर्षि बालार्क चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों का भ्रमण करते हुए मरीजों से उनकी सेहत सेवाओं पर फीडबैक लिया और बताया कि अस्पताल की सुविधाएं संतोषजनक हैं।

Bahraich News: आयोग सदस्य ने वार्डों में भर्ती मरीजों से लिया फीडबैक

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने सोमवार को महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। चिकित्सालय के विभिन्न विभागों का गहन भ्रमण किया। आपातकालीन विभाग, आईसीयू, चिल्ड्रेन वार्ड, एनआरसी, रेडियोलॉजी विभाग, एक्स-रे कक्ष, सीटी स्कैन यूनिट तथा पीआईसीयू वार्ड का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से उपचार, साफ-सफाई तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानाचार्य प्रो. डॉ. संजय खत्री से वार्ता की।निरीक्षण के उपरांत अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, व्यवस्थाओं एवं मरीजों को दी जा रही सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें:लापरवाही स्वीकार नहीं, पात्रों को मिले योजनाओं का लाभ: रमेश चन्द्र

उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। सीएमएस डॉ. एस. के. वर्मा, हॉस्पिटल मैनेजर डॉ. रिजवान, नर्सिंग अधीक्षका मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News Uttar Pradesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।