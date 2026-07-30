Bahraich News: 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग की सूची तैयार करने के निर्देश

Bahraich News: विशेश्वरगंज, संवाददाता। खंड विकास अधिकारी अपर्णा सैनी ने विकास खंड सभागार में गुरुवार को बैठक की। ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत सचिव अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे कर 80 प्रतिशत से अधिक पैर से दिव्यांग लोगों की सूची तत्काल तैयार कर उपलब्ध कराएं। बीडीओ ने बताया कि छह अगस्त को हुजूरपुर विकासखंड में दिव्यांगजनों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में चिन्हित दिव्यांगजनों का परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण के बाद पात्र दिव्यांगजनों को मोटर संचालित उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चयनित किया जाएगा, ताकि उन्हें आवागमन में सुविधा मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि पात्र दिव्यांगजनों की पहचान कर उनकी सूची समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यशाला में अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सके।