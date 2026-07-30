Bahraich News: 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग की सूची तैयार करने के निर्देश
Bahraich News: विशेश्वरगंज में खंड विकास अधिकारी अपर्णा सैनी ने पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि वे 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग लोगों की सूची तैयार करें। छह अगस्त को दिव्यांगजनों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जहाँ उन लोगों का परीक्षण किया जाएगा जो मोटर संचालित उपकरण प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।
Bahraich News: विशेश्वरगंज, संवाददाता। खंड विकास अधिकारी अपर्णा सैनी ने विकास खंड सभागार में गुरुवार को बैठक की। ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायत सचिव अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे कर 80 प्रतिशत से अधिक पैर से दिव्यांग लोगों की सूची तत्काल तैयार कर उपलब्ध कराएं। बीडीओ ने बताया कि छह अगस्त को हुजूरपुर विकासखंड में दिव्यांगजनों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में चिन्हित दिव्यांगजनों का परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण के बाद पात्र दिव्यांगजनों को मोटर संचालित उपकरण उपलब्ध कराने के लिए चयनित किया जाएगा, ताकि उन्हें आवागमन में सुविधा मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि पात्र दिव्यांगजनों की पहचान कर उनकी सूची समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्यशाला में अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।