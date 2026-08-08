Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के महत्व की जानकारी दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। एसकेएस ग्रुप आफ इंस्टीट्यूटशंस सबलापुर के पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से

Bahraich News: ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के महत्व की जानकारी दी

Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। एसकेएस ग्रुप आफ इंस्टीट्यूटशंस सबलापुर के पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से शनिवार को छात्र-छात्राओं ने आयुर्वेदिक अस्पताल में पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के महत्व की जानकारी दी। मरीजों को दर्द प्रबंधन, सांस संबंधी व्यायाम, शुरुआती कसरत, चलने-फिरने, शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायामों के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि ऑपरेशन के बाद चिकित्सकीय सलाह के अनुसार समय से फिजियोथेरेपी शुरू करने से मरीज की रिकवरी में तेजी आती है और कई शारीरिक जटिलताओं से बचाव में मदद मिलती है।

कार्यक्रम डॉ. यशवंत सिंह की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर कुनाल साहू, ऋचा मिश्रा, साक्षी सिंह और देवांश कुमार आदि रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।