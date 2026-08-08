Bahraich News: ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के महत्व की जानकारी दी
Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। एसकेएस ग्रुप आफ इंस्टीट्यूटशंस सबलापुर के पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से
Bahraich News: तेजवापुर, संवाददाता। एसकेएस ग्रुप आफ इंस्टीट्यूटशंस सबलापुर के पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से शनिवार को छात्र-छात्राओं ने आयुर्वेदिक अस्पताल में पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी के महत्व की जानकारी दी। मरीजों को दर्द प्रबंधन, सांस संबंधी व्यायाम, शुरुआती कसरत, चलने-फिरने, शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायामों के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि ऑपरेशन के बाद चिकित्सकीय सलाह के अनुसार समय से फिजियोथेरेपी शुरू करने से मरीज की रिकवरी में तेजी आती है और कई शारीरिक जटिलताओं से बचाव में मदद मिलती है।
कार्यक्रम डॉ. यशवंत सिंह की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर कुनाल साहू, ऋचा मिश्रा, साक्षी सिंह और देवांश कुमार आदि रहे।
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