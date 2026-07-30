Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bahraich News: मलेरिया के रोजाना नए केस, बच्चों को घेर रहा टायफाइड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
Follow us on Google News
share

Bahraich News: बहराइच में मानसून के दौरान मच्छर और जलजनित बीमारियों के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले सात दिनों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिसमें टायफाइड और मलेरिया की पुष्टि हुई है। मेडिकल कॉलेज में बच्चों सहित कई मरीजों का इलाज चल रहा है।

Bahraich News: मलेरिया के रोजाना नए केस, बच्चों को घेर रहा टायफाइड

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। जिले में मानसूनी बारिश के साथ ही मच्छर व जलजनित बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है।मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन व बालरोग विभाग की ओपीडी में बुखार से तप रहे मरीजों की संख्या पिछले सात दिनों में दोगुनी हो गई है। संदिग्ध रोगियों के सैंपल जांच में ज्यादातर टायफाइड से पीड़ित मिल रहे हैं,जबकि चार में मलेरिया की भी पुष्टि हुई है।इनका उपचार चिकित्सकों की देखरेख में अस्पताल में चल रहा है। शहर के मोहल्ला बक्शीपुरा निवासी अजेश व अजितेश दो जुड़वा भाई कई दिनों से बुखार से पीड़ित चल रहे थे। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया।

जांच में टायफाइड की पुष्टि होने पर भर्ती कराया गया है। हर रोज औसतन तीन से चार मरीजों के सैंपल जांच में टायफाइड की पुष्टि हो रही है। जबकि चार लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। पीड़ित मरीजों को वार्ड में भर्ती कराया गया है। खासकर बालरोग विभाग का वार्ड पूरी तरह से भर गया है। दूसरी ओर दूषित पानी और खानपान के कारण टायफाइड, डायरिया और वायरल बुखार के मरीज भी बढ़े हैं। डॉ उपेंद वर्मा का कहना है कि बुखार के साथ कंपकंपी, उल्टी, पेट दर्द और कमजोरी के लक्षण वाले मरीज अधिक आ रहे हैं। बालरोग विशेषज्ञ डॉ एसके त्रिपाठी ने बताया कि बच्चों में टायफाइड के लक्षण तेजी से दिख रहे हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bahraich Latest News Bahraich News Monsoon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।