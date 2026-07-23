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Bahraich News: पीएम श्री विद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: मोतीपुर के पीएम श्री विद्यालय सुजौली में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। भाजपा जिला प्रतिनिधि राजेश गुप्ता और प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार सिंह ने उपस्थित विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक और छात्र उपस्थित रहे। अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया।

Bahraich News: पीएम श्री विद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित

Bahraich News: मोतीपुर, संवाददाता। पीएम श्री विद्यालय सुजौली में गुरुवार को विद्या की प्रतीक मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला प्रतिनिधि राजेश गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार सिंह रहे। अतिथियों ने प्रतिमा स्थल का अनावरण किया। इस दौरान राजेश गुप्ता ने विद्यार्थियों से शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए उन्हें लगन, अनुशासन और मेहनत के साथ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण का भी माध्यम है। प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार सिंह ने कहा कि पीएम श्री योजना के तहत विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

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कार्यक्रम में शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया।

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