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Bahraich News: यूरिया तस्करी नाकाम, 20 बोरी खाद संग टैंपों पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर किसानों की जरूरत की खाद को नेपाल ले जाने की कोशिश

Bahraich News: यूरिया तस्करी नाकाम, 20 बोरी खाद संग टैंपों पकड़ा

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा पर किसानों की जरूरत की खाद को नेपाल ले जाने की कोशिश को सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने नाकाम कर दिया। लौकही सीमा चौकी क्षेत्र में गश्त के दौरान एसएसबी की 59वीं वाहिनी के जवानों ने 20 बोरी भारतीय यूरिया से लदे टैंपों को पकड़ा है। पूछताछ के बाद जवानों ने मिहींपुरवा कस्टम को सौंप दिया है। खाद तस्करी की सूचना को संज्ञान लेते हुए जिला कृषि अधिकारी ने भी जांच शुरू कर दी है। मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान सीमा की ओर से आ रहा एक ऑटो टैंपों संदिग्ध लगा। जवानों ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की और खाद से संबंधित दस्तावेज मांगे।

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पूछताछ में चालक यूरिया की खेप से जुड़ा कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं कर सका।संदेह होने पर तलाशी ली गई तो टैंपों से 20 बोरी भारतीय यूरिया बरामद हुई। आशंका जताई गई कि खाद को अवैध तरीके से सीमा पार नेपाल ले जाया जा रहा था।मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के बाद एसएसबी जवानों ने बरामद टैंपों और यूरिया की पूरी खेप को मिहींपुरवा कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया। अब कस्टम विभाग मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटा है।डीएओ डॉ सूबेदार यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही क्षेत्र के दुकानदारों के स्टॉक व बेचे गए लोगों का सत्यापन कराया जा रहा है, ताकि किस दुकान से खाद दिया गया जानकारी होने पर कार्रवाई की जाएगी।

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