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Bahraich News: पिकअप की टक्कर से भैंस मरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: तेजवापुर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने गर्भवती भैंस को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना महसी तहसील मार्ग पर रमपुरवा के पास हुई, जब सिपाही लाल यादव अपनी भैंसों को लेकर घर लौट रहे थे। मरने वाली भैंस की कीमत एक लाख रुपये थी।

Bahraich News: पिकअप की टक्कर से भैंस मरी

Bahraich News: तेजवापुर। महसी तहसील मार्ग पर रमपुरवा स्थित रामदीन बगिया के पास मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार पिकअप ने भैंस को ठोकर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। जगन्नाथपुरवा निवासी सिपाही लाल यादव अपनी भैंसों को चराकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी करीब तीन माह की गर्भित भैंस को टक्कर मार दी। मृत भैंस की कीमत करीब एक लाख रुपये थी।

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