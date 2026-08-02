Bahraich News: जिले में ई-केवाईसी न कराने पर 1.5 लाख लाभार्थियों का राशन रोका
Bahraich News: बहराइच में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ई-केवाईसी अभियान से पारदर्शिता लाने का प्रयास हो रहा है। अब तक 1,50,545 यूनिट का राशन रोक दिया गया है। 94.39% लाभार्थियों ने ई-केवाईसी पूरी की है, लेकिन कुछ लाभार्थियों ने अभी तक प्रक्रिया नहीं की है। अधिकारियों ने जल्द ई-केवाईसी कराने की अपील की है।
Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ई-केवाईसी अभियान का असर अब जिले में दिखने लगा है। कई बार समय सीमा बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई। इस पर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 1,50,545 यूनिट यानी डेढ़ लाख से अधिक लाभार्थियों का राशन रोक दिया है। अब इन लाभार्थियों को उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न तभी मिलेगा जब वह अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। जिला आपूर्ति विभाग में दर्ज आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 7,27,355 राशन कार्डों पर 26,85,531 यूनिट पंजीकृत हैं।
इनमें से अब तक 25,34,986 यूनिटों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इस तरह जिले में ई-केवाईसी का प्रतिशत 94.39 फीसदी पहुंच गया है। शेष 1,50,545 यूनिट ई-केवाईसी न होने के कारण राशन व्यवस्था से बाहर हो गए हैं।अधिकारियों का मानना है कि जिन लोगों ने अब तक केवाईसी नहीं कराई है, उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हो सकती है जो जिले से बाहर रह रहे हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या योजना का लाभ नहीं लेना चाहते।ई-केवाईसी की प्रगति के मामले में बहराइच प्रदेश में 19वें स्थान पर है। साथ ही विभाग नए आवेदनों की जांच कर पात्र पाए जाने पर उन्हें भी लाभार्थी सूची में शामिल कर रहा है। प्रशासन ने सभी शेष लाभार्थियों से तुरंत ई-केवाईसी कराकर राशन सुनिश्चित करने की अपील की है।- नरेंद्र तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है वह नजदीकी उचित दर की दुकान या संबंधित केंद्र पर जाकर करा लें। ताकि उनका राशन वितरण दोबारा शुरू किया जा सके।
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