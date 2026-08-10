Bahraich News: गैस पाइप हुआ लीकेज, मां बेटा व भांजा झुलसे

Bahraich News: शिवपुर /नानपारा , संवाददाता। रामपुर धोबियाहार के पास अति बाबा बुढ़ेश्वरनाथ मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक को रविवार शाम उमड़ रहे श्रद्धालुओं के दौरान एक चाट ठेले के गैस सिलेंडर का पाइप लीकेज होने के चलते भभका के साथ आग लग गई। जिसके चलते वहां मौजूद एक महिला, उसका बेटा व भांजा चपेट में आकर झुलस गए। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एसएचओ प्रदीप कुमार सिंह ने तत्काल तीनो झुलसे पीड़ितों को अपने सरकारी वाहन से नानपारा सीएचसी भेजा। आग पर काबू पाए जाने से बड़ा हादसा टल गया। खैरीघाट थाने के रामपुर धोबियाहार में बाबा बूढ़ेश्वर नाथ मंदिर परिसर में रविवार शाम लगभग 8:40 बजे नानपारा कोतवाली के बढ़ैया कलां निवासी मोनू कुमार गुप्ता (20)पुत्र ननकू गुप्ता के चाट के ठेले पर रखा सिलेंडर के पाइप में लीकेज के चलते आग लग गई।