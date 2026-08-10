Bahraich News: गैस पाइप हुआ लीकेज, मां बेटा व भांजा झुलसे
Bahraich News: रामपुर धोबियाहार के बाबा बूढ़ेश्वरनाथ मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार को चाट ठेले के गैस सिलेंडर के पाइप में लीकेज के कारण आग लग गई। हादसे में एक महिला, उसका बेटा और भांजा झुलस गए। स्थानीय पुलिस ने तुरंत पीड़ितों को नानपारा सीएचसी भेजा और आग को बुझाने में मदद की।
Bahraich News: शिवपुर /नानपारा , संवाददाता। रामपुर धोबियाहार के पास अति बाबा बुढ़ेश्वरनाथ मंदिर पर सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक को रविवार शाम उमड़ रहे श्रद्धालुओं के दौरान एक चाट ठेले के गैस सिलेंडर का पाइप लीकेज होने के चलते भभका के साथ आग लग गई। जिसके चलते वहां मौजूद एक महिला, उसका बेटा व भांजा चपेट में आकर झुलस गए। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एसएचओ प्रदीप कुमार सिंह ने तत्काल तीनो झुलसे पीड़ितों को अपने सरकारी वाहन से नानपारा सीएचसी भेजा। आग पर काबू पाए जाने से बड़ा हादसा टल गया। खैरीघाट थाने के रामपुर धोबियाहार में बाबा बूढ़ेश्वर नाथ मंदिर परिसर में रविवार शाम लगभग 8:40 बजे नानपारा कोतवाली के बढ़ैया कलां निवासी मोनू कुमार गुप्ता (20)पुत्र ननकू गुप्ता के चाट के ठेले पर रखा सिलेंडर के पाइप में लीकेज के चलते आग लग गई।
जिसके चलते मोनु, उसकी मां प्रेमा देवी (55) एवं ममेरे भाई रामकुमार गुप्ता (20) आग बुझाने के प्रयास में झुलस गए। श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एसएचओ प्रदीप कुमार सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आनन फानन में झुलसे मां बेटे, भांजा को अपने सरकारी वाहन से नानपारा सीएचसी भेजा। आग पर काबू पाया गया। नानपारा सीएचसी में चिकित्सकों ने झुलसे पीड़ितों का प्राथमिक इलाज कर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।
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