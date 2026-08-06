Bahraich News: जलस्तर के साथ बाढ़ पीड़ितों की चिंता बढ़ी

जलस्तर की स्थिरता

पहाड़ों पर रुक रुककर हो रही बारिश से जिले के तीनों बैराजों पर पानी का दबाव बना हुआ है। इसलिए घाघरा का जलस्तर चार दिनों से कमोवेश स्थिर था, लेकिन miércoles सुबह बैराजों से पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोत्तरी ने बाढ़ पीड़ितों की चिंताएं बढ़ा दीं। हालांकि शाम को डिस्चार्ज में मामूली कमी दर्ज की गई। यदि जिले के शारदा बैराज, गिरिजापुरी व सरयू बैराज से पानी का डिस्चार्ज इससे और अधिक होगा तो तटवर्ती गांव मांझादरिया बुर्द, मास्टर पुरवा, बाबा मेला, मुनेश्वर पुरवा, भिखारी पुरवा, प्रधान पुरवा, नौवन पुरवा, लालजी पुरवा, नदी के उस पार पचासा, चमरहिया, धोबिअन पुरवा, धोबियाना व घाघरा के तटवर्ती गांव पचदेवरी चुरई पुरवा, टिकुरी, कोढ़वा, पिपरा, पिपरी, गोलागंज, बच्चू पुरवा, कायम पुर, हलवाइन पुरवा, जोगापुरवा, बौंडी, तारापुरवा, छत्तरपुरवा, सिलौटा, कुट्टी बाग, प्रहलाद पुरवा, रानी बाग सहित करीब डेढ़ दर्जन से अधिक गांव सबसे पहले बाढ़ के पानी की जद में आ सकते हैं। यही कारण है कि इन गांवों के ग्रामीणों के जेहन में बाढ़ की त्रासदी कौंध रही है।