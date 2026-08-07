Bahraich News: हल्की बारिश में उफनाती हैं महराजगंज की सड़कें
Bahraich News: महसी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में बारिश के बाद जलभराव हो गया है। यहां सैकड़ों गांव के हजारों लोग रोज खरीदारी करने आते हैं, लेकिन कीचड़ और नालियों की गंदगी से परेशान हैं। व्यावसायियों ने बताया कि नालियों की सफाई नहीं हो रही है और उचित जल निकासी का प्रबंध नहीं है।
Bahraich News: महसी। बारिश के बाद तहसील महसी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बाजार में सैकड़ों गांव के हजारों जरूरतमंद लोग खरीद बिक्री करने प्रतिदिन आते हैं। यहां पहुंचने पर कीचड़ व बजबजाती नालियों की सड़ांध से दो चार होना पड़ता है। व्यवसाई सुशील गुप्ता, रंजीत गुप्ता, राजेश गुप्ता, हनुमान प्रसाद, शिव भगवान, रिंकू, रमेश आदि लोगों ने बताया कि जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं है, यहां सफाई कर्मी नालियों की सफाई करने कभी नहीं आता है। नालियां चोक हैं। यहां तकरीबन ढाई सौ से अधिक छोटी बड़ी स्थाई दुकानें है। आबादी लगभग छह हजार की है।
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