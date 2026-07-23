Bahraich News: शार्ट सर्किट से घर में लगी आग
Bahraich News: बौंडी थाना क्षेत्र के सिलौटा में बालक निषाद के घर में गुरुवार को शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग से लगभग 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। अंत में, लोगों ने प्रयास कर आग पर काबू पा लिया।
Bahraich News: बौंडी। बौंडी थाना क्षेत्र के सिलौटा निवासी बालक निषाद के घर में गुरुवार को अचानक शार्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें लगभग 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। आग बुझाने में लोगों को खासी मशक्कत उठानी पड़ी। लोगों ने आग पर काबू पाया।
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