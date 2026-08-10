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Bahraich News: फसलों को मवेशियों ने पहुंचाया नुकसान,ग्रामीणों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच में मिहींपुरवा तहसील के चहलवा गांव में लावारिश मवेशियों ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया। नाराज किसानों ने मवेशियों को घेरकर अस्थाई बाड़े में रखें। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि यदि सुरक्षा नहीं मिली, तो वे सड़कों पर धरना देंगे।

Bahraich News: फसलों को मवेशियों ने पहुंचाया नुकसान,ग्रामीणों का प्रदर्शन

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। मिहींपुरवा तहसील के ग्राम पंचायत चहलवा के चमन चौराहा में रविवार रात लावारिस मवेशियों के झुंड ने खेंतो में फसल रौदकर छति पहुंचाई। इससे नाराज लोगों ने लावारिश मवेशियों की घेराबंदी कर उन्हे गांव के बाहर अस्थाई पशु बाड़ा बना वहां पहुंचाया है। किसानों ने सोमवार को गांव में विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि यदि उन्हे इनसे सुरक्षित नही किया गया। तो सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगे। सुजौली थाने के चहलवा के चमन चौराहा गांव में रविवार रात दर्जनों से अधिक छुट्टा मवेशियों ने खेतों में घुसकर किसान अंकित की तीन बीघा गन्ना, गौरव मिश्रा की 2 एकड़ गन्ना, राम चन्द्र यादव की 2 बीघा गन्ना, माखन की 2 बीघा धान की फसल को रौंद डाला।

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इसकी जानकारी सोमवार सुबह होते ही किसान आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों और किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राम चन्दर, अंकित मिश्रा,बृजमोहन,नरेश, बब्बन,सुदामा सहित दर्जन से अधिक किसानों का आरोप है कि लावारिश मवेशियों की समस्या लगातार बढ़ रही है। फसल सुरक्षा के लिए प्रशासन कोई ठोस और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहा है। नाराज किसानों ने खेतों के आसपास घूम रहे लावारिश मवेशियों को पकड़कर अस्थायी बाड़ा बना दिया। उसमें चारे और पानी की व्यवस्था कर मवेशियों को रखा गया है।

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