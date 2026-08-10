Bahraich News: फसलों को मवेशियों ने पहुंचाया नुकसान,ग्रामीणों का प्रदर्शन

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता। मिहींपुरवा तहसील के ग्राम पंचायत चहलवा के चमन चौराहा में रविवार रात लावारिस मवेशियों के झुंड ने खेंतो में फसल रौदकर छति पहुंचाई। इससे नाराज लोगों ने लावारिश मवेशियों की घेराबंदी कर उन्हे गांव के बाहर अस्थाई पशु बाड़ा बना वहां पहुंचाया है। किसानों ने सोमवार को गांव में विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी है कि यदि उन्हे इनसे सुरक्षित नही किया गया। तो सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगे। सुजौली थाने के चहलवा के चमन चौराहा गांव में रविवार रात दर्जनों से अधिक छुट्टा मवेशियों ने खेतों में घुसकर किसान अंकित की तीन बीघा गन्ना, गौरव मिश्रा की 2 एकड़ गन्ना, राम चन्द्र यादव की 2 बीघा गन्ना, माखन की 2 बीघा धान की फसल को रौंद डाला।