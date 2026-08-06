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Bahraich News: बिना परमिट के धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: प्रदेश सरकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधरोपण अभियान चला रही है, लेकिन जरवल के मंशूपुरवा गांव में बिना परमिट दो दर्जन हरे पेड़ों का कटान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण ठेकेदार बेखौफ हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, बल्कि पक्षियों के घोंसले भी नष्ट हुए हैं।

Bahraich News: बिना परमिट के धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटान

Bahraich News: जरवलरोड, संवाददाता। प्रदेश सरकार एक ओर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चला रही है, वहीं बिना परमिट हरे-भरे पेड़ों का कटान हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की उदासीनता और कथित मिलीभगत के चलते लकड़ी ठेकेदार बेखौफ होकर हरियाली पर आरा चला रहे हैं। जरवल के ग्राम पंचायत जतौरा के मंशूपुरवा गांव में ठेकेदार द्वारा जामुन, गूलर समेत दो दर्जन से अधिक हरे पेड़ों को बिना किसी अनुमति के काट दिया गया। कई पेड़ों पर दिनदहाड़े आरा चलता रहा, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।

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हरे पेड़ों की कटाई से न केवल पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है, बल्कि इन पेड़ों पर बसेरा करने वाले पक्षियों के सैकड़ों घोंसले भी नष्ट हो गए हैं। प्रभारी निरीक्षक जरवलरोड संतोष कुमार सिंह ने बताया मौके पर पुलिस कर्मियों को भेजने के साथ बन विभाग को सूचना दी गई है। ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

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