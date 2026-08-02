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Bahraich News: श्रीसिद्धनाथ मंदिर के तीन ओर की संकरी गलियां है चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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Bahraich News: बहराइच के श्रीसिद्धनाथ मंदिर के चारों ओर सघन आबादी बसी हुई है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। एसपी और अन्य अधिकारियों ने मंदिर परिसर का जायजा लिया है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल, सीसीटीवी और दमकल सेवा तैनात है।

Bahraich News: श्रीसिद्धनाथ मंदिर के तीन ओर की संकरी गलियां है चुनौती

Bahraich News: बहराइच, संवाददाता।कभी सघन वन्य इलाके में पांडवों व उनकी मां कुंती की ओर से स्थापित श्रीसिद्धनाथ मंदिर के चारो ओर सघन आबादी बसी हुई है। तीन ओर से मंदिर आने वाली गलियां काफी संकरी है। जो सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती साबित होती है। एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने इसी सप्ताह मंदिर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके है।

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सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी

भीड़ मंदिर परिसर के आसपास न लगे। इसलिए एक ओर से मंदिर आने, दूसरी ओर से जाने की व्यवस्था है। मंदिर परिसर व आसपास पर्याप्त संख्या में महिला सिपाही तैनात रहती है। कदम कदम पर पुलिस बल तैनात रहता है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा पुलिस की ओर से सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था की गई है। एएसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह , सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्र, नगर कोतवाल बृजेन्द्र कुमार मिश्रा लगातार भ्रमण शील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम सदर, ईओ नगर पालिका प्रमिता सिंह ने भी व्यवस्था का जायजा लिया है।

भीड़ नियंत्रण के उपाय

मंदिर की ओर बाजार में भीड़ न रहे। इसलिए छावनी से वाहनों का घंटाघर चौक, रोडवेज से पीपल तिराहे के पास रूट डायवर्ट रहता है। दमकल घंटाघर पर मौजूद रहती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एंबुलेंस के साथ मुस्तैद रहती है। ड्रोन से सुरक्षा निगरानी के पर्याप्त प्रबन्ध है। सादी वर्दी में एलआईयू व पुलिस टीमें चौकस रहती है।

अन्य प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा

जंगली नाथ, मंगली नाथ व बागेश्वरनाथ पर कड़ी सुरक्षा: मटेरा के जंगलीनाथ, नवाबगंज के मंगली नाथ, घमंडी नाथ, पयागपुर इलाके के बागेश्वर नाथ बड़े शिवालय है। शिवपुर का बुढ़ेश्वर नाथ मंदिर पर भी भारी भीड़ जुटती है। सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगहबानी व सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए है। दमकल व एंबुलेंस अलर्ट मूड में रहती है।

सामान्य प्रश्न

क्या श्रीसिद्धनाथ मंदिर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है?
हाँ, मंदिर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और एसपी व अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा का जायजा लिया है।
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