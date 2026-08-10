Bahraich News: सशक्त समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं बेटियां: डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी

Bahraich News: बहराइच,संवाददाता। छात्र जीवन में स्वच्छता, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाकर युवा शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।इनमें बेटियां सशक्त समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्हें शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक होना आवश्यक है। शहर के मोहल्ला कैलाश नगर नई बस्ती में संचालित एसडीडी रणजीत सिंह शिक्षण संस्थान में सोमवार को जैनस इनिशिएटिव की ओर से आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी डॉ प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि विद्यार्थियों को स्वच्छता को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। विशिष अतिथि वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ एवं हिन्द हार्ट इंस्टीट्यूट, बाराबंकी के चेयरपर्सन डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव ने स्वच्छता, पोषण एवं नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष जोर देते हुए बच्चों को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया।