Bahraich News: हर गांव में पांच नए समूह का कराएं गठन
Bahraich News: विशेश्वरगंज में आयोजित बैठक में खंड विकास अधिकारी अपर्णा सैनी ने ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने समूह सखियों को नए समूहों के गठन और नियमित बैठकों का आयोजन करने संबंधी निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
Bahraich News: विशेश्वरगंज, संवाददाता। विकास खंड सभागार में गुरुवार को खंड विकास अधिकारी अपर्णा सैनी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों की समूह सखी एवं बैंक सखियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और समूहों को प्रभावी ढंग से संचालित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बीडीओ ने समूह सखियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने ग्राम पंचायतों में कम से कम पांच नए स्वयं सहायता समूहों का गठन कराएं। इसके साथ ही पहले से संचालित समूहों की साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से कराने और समूह की गतिविधियों को सक्रिय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
बीडीओ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान समय में विकास क्षेत्र में 102 समूह सखियां कार्यरत हैं और इनके माध्यम से 1362 स्वयं सहायता समूहों का संचालन किया जा रहा है। बैठक में सहायक विकास अधिकारी सूर्यबक्स सिंह, बीपीएम आशीष कुमार सिंह, उत्तम कुमार पांडेय, मोहम्मद जमील खां आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।