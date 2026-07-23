Bahraich News: आर्यन प्रधानमंत्री व परेना रक्षा मंत्री मनोनीत
Bahraich News: मोतीपुर के संविलियन विद्यालय बर्दिया में देहात इंडिया संस्था के सहयोग से बाल संसद का चुनाव कराया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न मंत्री पदों के लिए नामांकन किया और मतदान में भाग लिया। मतगणना के बाद नवनिर्वाचित छात्रों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और विद्यालय की गरिमा बनाए रखने का संकल्प किया।
Bahraich News: मोतीपुर, संवाददाता। संविलियन विद्यालय बर्दिया में गुरुवार को देहात इंडिया संस्था के सहयोग से बाल संसद का चुनाव कराया गया। विभिन्न मंत्री पदों के लिए विद्यार्थियों ने नामांकन किया। इसके बाद मतदान कराया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान आर्यन प्रधानमंत्री, करुणा उप प्रधानमंत्री, सैयद स्वास्थ्य मंत्री, विनीता उप स्वास्थ्य मंत्री, महिमून सूचना मंत्री, अरुण उप सूचना मंत्री, परेना रक्षा मंत्री, रोहित उप रक्षा मंत्री, अंकिता खेल मंत्री, रोहन उप खेल मंत्री, सायमा शिक्षा मंत्री तथा युवराज को उप शिक्षा मंत्री चुना गया। प्रधानाध्यापक पंकज कुमार एवं देहात इंडिया की टीम ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
इस दौरान विद्यार्थियों ने विद्यालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का संकल्प लिया। देहात इंडिया के इमरान, अमरदीप, देवेश अवस्थी, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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