Bahraich News: ओवरलोडिंग कर फर्राटा भर रहे ई-रिक्शा
Bahraich News: नानपारा में ई-रिक्शा ओवरलोडिंग कर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। चालक बिना नियमों का पालन करते हुए नाबालिग बच्चे भी होते हैं। जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।
Bahraich News: नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां जिम्मेदार विभाग की कार्रवाई नजर नहीं आ रहीनानपारा, संवाददाता। नगर में ई रिक्शा ओवरलोडिंग कर फर्राटा भर रहे हैं। कोई ऐसी सड़क व चौराहा नहीं है, जहां ये ओवरलोड सवारियां व सामान भरकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए निकल न रहे हैं। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है।नगर के इमामगंज चौराहे के पास से इमामगंज बेहड़ा, कतर्निया बस स्टैंड से मिहींपुरवा व रुपईडीहा, नवाबगंज मोड़ से बहराइच, नवाबगंज, बदला चौराहा तक सवारियां लाते व ले जाते हैं। ई-रिक्शा ओवरलोड होने से कई बार दुर्घटना का कारण बनती है। क्षमता से ज्यादा सामान लादकर या सवारी बैठा कर चलते हैं।
कई चौराहे एवं तिराहों से कई बार क्रॉस करते हैं खड़े जिम्मेदार इनको देखते नहीं है। चालकों का जहां मन होता है रोककर सवारी बैठालने व उतारने लगते हैं। इसके साथ ही इसे नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं। इन नाबिलग चालक के साथ अन्य चालकों यातायात नियमो का पता नहीं होता है। ये जब चाहे जिधर भी चाहे मोड़ देते हैं जिससे लोगों से झड़प होती रहती है। यह बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं। प्रशासन कभी कभार डंडा पटक कर खाना पूर्ति कर देता है।
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