Bahraich News: चोर का आधा धड़ चैनल में फंसा, फायर ब्रिगेड ने निकाला

Bahraich News: नशे की हालत में चोरी करने दुकान में पहुंचा था बहराइच, संवाददाता। नशे की हालत में चोरी करने एक दुकान में चोर घुसा तो चैनल और शटर के बीच वह फंस गया। चोर को लोगों ने देखा तो वह फंसा हुआ था। वह शटर में आधा फंसकर कराह रहा था। कोई उसे निकाल नहीं पाया, तो लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर टीम पहुंची तो उसे एक घंटे में निकाला जा सका। चोर को अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है।घटना नगर कोतवाली के मुख्य बाजार में इक्का स्टैंड केवानागंज के पास की है। केवानागंज स्थित नुरूल हुदा उर्फ अज्जू की कपड़े की दुकान के चैनल स्टरिंग में बुधवार भोर में नशे में धुत्त फंसे अधेड़ की कराहट पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी।